Kick Out Zwarte Piet doet aangifte na uit de hand gelopen demonstratie in Volendam

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft vandaag aangifte gedaan van openlijke geweldpleging tijdens hun protest op de markt in Volendam twee weken geleden. "Er is onder andere aangifte gedaan wegens openlijke geweldpleging, het verhinderen van een geoorloofde demonstratie door bedreiging met geweld, belediging, bedreiging en groepsbelediging", vertelt Jerry Afriyie, de voorman van Kick Out Zwarte Piet.

Annemarie Kroon

De demonstranten waren op zaterdag 4 december op de markt in Volendam om te demonstreren tegen Zwarte Piet en het 'structureel racisme' in het vissersdorp. De betoging was niet van tevoren aangekondigd. De actievoerders werden naar eigen zeggen door 'zeker 400' inwoners belaagd. De marktkooplieden en Volendammers zaten niet te wachten op de demonstranten. De actiegroep werd met eieren, oliebollen en visafval bekogeld en kreeg geen bescherming van de politie, vertelde Jerry Afriyie eerder aan NH Nieuws.

"Ook zijn de bussen waarmee de demonstranten werden vervoerd ernstig beschadigd, terwijl deze busmaatschappijen los stonden van het protest. Dit alles levert ernstige openlijke geweldpleging op, waarvan op nog geen enkele wijze afstand is genomen, laat staan dat er excuses zijn aangeboden of dat verantwoordelijken zijn aangehouden", aldus Afriyie. Ook vertelt de voorman van de actiegroep dat hij nog niets gehoord heeft van de gemeente Edam-Volendam. "Wij zijn nog door niemand van de gemeente gebeld of uitgenodigd voor een gesprek." 'Extra pijnlijk' Volgens Jerry Afriyie is het recht op een vreedzaam protest vastgelegd in de Nederlandse grondwet en een niet aangemeld protest is nog steeds een geoorloofd protest. "Het is dan extra pijnlijk wanneer blijkt dat de burgemeester en de politie van Volendam hiervan niet op de hoogte zijn en ons protest achteraf als 'illegaal protest' typeren. Dit verklaart ook het passieve optreden van de aanwezige politieagenten die toekeken toen wij werden aangevallen met stenen, oliebollen, waterflessen en andere voorwerpen." De politie laat weten dat er tot nu toe nog niemand is aangehouden en dat de recherche nog geen strafbare feiten heeft gevonden waar ze actie op gaan ondernemen.