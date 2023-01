Cas Dijkstra verlaat Telstar en kiest voor buurman Koninklijke HFC

Telstar en Cas Dijkstra hebben per direct afscheid genomen van elkaar. Het contract van de middenvelder is na overleg tussen beide partijen is het ontbonden. De 21-jarige Dijkstra heeft in Koninklijke HFC gelijk een nieuwe club gevonden.

Dijkstra kwam in 2019 over van de amateurs van Hollandia en speelde in totaal 62 competitieduels in het tenue van de Witte Leeuwen. Hierin kwam de in Alkmaar geboren voetballer tot zes doelpunten kwam. Hij maakte in februari 2020 zijn debuut voor het eerste elftal, in de uitwedstrijd bij FC Volendam.

Dit seizoen kwam Dijkstra onder de nieuwe trainer Mike Snoei tot slechts 48 minuten in het eerste elftal. In de thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag en PEC Zwolle mocht Dijkstra invallen. Bij zijn nieuwe club Koninklijke HFC komt Dijkstra te voetballen onder Gertjan Tamerus. In de eerste twee jaar van Dijkstra bij Telstar was Tamerus assistent in Velsen-Zuid.