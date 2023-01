Telstar en Snoei krijgen deksel op de neus: "Alex Pastoor was wel héél erg blij"

Telstar heeft vanavond geen goede zaken gedaan in de eerste divisie. De Witte Leeuwen verloren onnodig met 0-1 van Almere City en zakken zodoende naar de elfde plaats op de ranglijst. "Een pijnlijke en vooral zure nederlaag", aldus trainer Mike Snoei.

Telstar-trainer Mike Snoei ging vol voor de overwinning - NH Sport

"We kunnen ons fantastisch meten met een grote en ambitieuze ploeg uit de eerste divisie", vertelt Snoei na afloop van het duel. "En ik zag de reactie van Alex Pastoor bij de 0-1 en die was wel héél erg blij met die overwinning. Terecht overigens. Maar dat geeft aan dat we het ze wel heel moeilijk hebben gemaakt."

"Zij kregen één kans en die zat er helaas in" Telstar-middenvelder Anass Najah

Ook bij Anass Najah was er uiteraard sprake van teleurstelling. "Zeer zeker onnodig. Je geeft heel weinig weg. In de tweede helft leek er weinig aan de hand. Met een paar verse krachten kwam er nog wel nieuwe energie, maar zij kregen één kans en die zat er helaas in." Tekst gaat verder onder de video.

Anass Najah: "Iedereen in de kleedkamer was aangeslagen" - NH Sport

Stevige duels Scheidsrechter Robin Vereijken moest de nodige gele kaarten trekken en zelfs een keer de rode voor Damian van Bruggen van Almere City. "Het was bijna geoorloofd om alles maar tegen met name Yahya Boussakou te ondernemen. Ik had die rode kaart wel eerder willen zien. Yahya had wel een beetje beter beschermd kunnen worden", aldus Snoei over de arbitrage.

Telstar-trainer Mike Snoei zag dat de scheidsrechter veel toe liet - NH Sport

