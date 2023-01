Alkmaar onderzoekt eigen rol slavernijverleden

Alkmaar gaat onderzoeken welke rol het gemeentebestuur heeft gehad in de tijd van de slavernij. In een motie vroegen PvdA, GroenLinks en PvdD om onderzoek naar het Alkmaarse verleden te doen, met name de rol van het stadsbestuur. Dat onderzoek zou dan voor het einde van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (vóór 1 juli 2024) afgerond moeten zijn.

In het Stedelijk Museum Alkmaar is nu een tentoonstelling over het slavernijverleden van Alkmaar.

En dit onderzoek en excuus moet er volgens GroenLinks, PvdD en PvdA wel snel komen, want het zou symbolisch mooi zijn om het voor het festival Keti Koti (op 1 juli), dat gaat over de afschaffing van de slavernij, afgerond te hebben.

Volgens Christi Klinkers , conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar, is er alle reden toe dat de Alkmaarse bestuurders van vroeger mee hebben gedaan aan slavenhandel en koloniale uitbuiting. Zo zou er bijvoorbeeld een plantage zijn geweest in Suriname met de naam: Plantage Alkmaar. Klinkers vindt dan ook dat lokale overheid na grondig onderzoek haar excuses moet aanbieden.

Tijdens de motie zei fractievoorzitter (PvdA) David Rubio Borrajo: "Twee weken geleden zijn wij als raad uitgenodigd bij een tentoonstelling over het slavernijverleden in het Stedelijk Museum Alkmaar. Dat heeft heel veel indruk op ons gehad." Het gemeentebestuur stemde uiteindelijk na een lange discussie mee in een onderzoek.

GroenLinks, PvdD en PvdA deden vanavond bij de gemeenteraadsvergadering een oproep aan het gemeentebestuur om onderzoek te doen. En dan vooral over de rol van het stadsbestuur in het koloniale- slavernijverleden.

Slavernij-tentoonstelling Plantage Alkmaar

Plantage Alkmaar. Alkmaar in Suriname 1745-heden belicht het Alkmaarse slavernijverleden en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname, een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. In de expositie zullen zeer uiteenlopende voorwerpen getoond worden, zoals gereedschappen, servies, archiefstukken, kaarten en kunstwerken.

Zeer bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt door Louise van Panhuys, die begin 19e eeuw eigenaresse was van de plantage.

Ook is er veel aandacht voor het leven van slaaf gemaakten op de plantage. Bijzonder is de fototentoonstelling die kunstenaar Dimitri MadimiIn in opdracht van Stedelijk Museum Alkmaar maakte. Hij reisde naar het Surinaamse Alkmaar om portretten van bewoners van de voormalige plantage te maken.

Deze ‘laatste verhaaldragers’ hebben een belangrijke plaats in de tentoonstelling. Een van de geportretteerden is Madimins grootmoeder, die opgroeide in het kindertehuis op Alkmaar. De tentoonstelling Plantage Alkmaar in het Stedelijk Museum Alkmaar is nog te zien tot en met 19 maart 2023.