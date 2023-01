Leerlingen van Zaanse school nog thuis door lekkage: "Eerst waren ze blij"

Het Zaanse St. Michaël College ligt er ook donderdag nog verlaten bij. Dinsdagmiddag werden de leerlingen naar huis gestuurd vanwege een flinke lekkage. De afgelopen dagen zijn er miljoenen liters water weggelekt door een lek in de waterleiding onder de fundering van het gebouw. Er wordt met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat de leerlingen morgen weer naar school kunnen, maar het is nog niet duidelijk of dat lukt.

NH Nieuws

Het is dus een geheel andere werkweek voor conrector Wouter Janssen, die gefronst naar een openstaand luik kijkt. Die geeft toegang tot de kruipruimte, waar nog duidelijk te zien is hoe hoog het water eerst stond. Een groot gedeelte van het water is nu weggepompt zodat men kan beginnen aan de reparatiewerkzaamheden. "Het zit op een ongelofelijk moeilijke plek", zegt Janssen. "De lekkage zit onder een funderingsbalk. De waterleiding voorziet het grootste gedeelte van het gebouw van water, dus het is een cruciale plek." Tekst loopt door onder de reportage.

Conrector Wouter Janssen laat zien hoe hoog het water stond - NH Nieuws

"Het bedrijf dat de reparatie uitvoert heeft aangegeven dat het een heel oud systeem is waarbij het materiaal wat we nu nodig hebben niet zomaar op voorraad ligt. Dat maakt het moeilijk om te repareren." Enthousiasme bij leerlingen De examenleerlingen zijn nog wel op school te zien, zij kunnen hun schoolexamens en zogeheten kijk-luistertoetsen maken vandaag. De rest van de leerlingen zit thuis. "Dat vonden ze ook niet heel erg", glimlacht de conrector. "Er ging toch wel een enthousiast golfje door het schoolgebouw." Sinds vandaag zijn er weer 'ouderwets' online lessen, net als in coronatijd. Janssen vindt het uiteraard geen prettige situatie: "Uiteindelijk willen we ze weer in het schoolgebouw hebben, dat is het beste."