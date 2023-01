Miljoenen liters water gelekt bij St. Michaël College: "Het gat is nog niet gedicht"

Het is nog niet duidelijk wanneer het Sint Michael College in Zaandam weer opengaat. De middelbare school kampt met een enorme lekkage en is sinds gisteren gesloten. Alleen leerlingen die een examen moeten maken, mogen het gebouw in. "Het oppervlakte onder de school staat helemaal onder water en het gat is nog niet gedicht", vertelt conrector Wouter Janssen.

Het Michael college is een middelbare school met 1350 leerlingen, en het ligt naast de Zaanse Schans. "We hoorden het water lopen en zagen aan het verbruik dat er een enorme toename was", vertelt conrector Wouter Janssen. "We zijn op onderzoek gegaan en het komt uit onze kruipruimte vandaan."

De lekkage zit op een moeilijke plek en daarom is het gat nog niet gedicht. "De waterleiding lekkage zit onder een funderingsbalk van het gebouw en het lek zit onder water. Dus eerst moet al dat water weggepompt worden en dan pas kunnen ze het gat maken."

School dicht

Om al dat water weg te pompen hebben ze de waterleidingen moeten afsluiten. "We kunnen aan onze medewerkers en leerlingen geen water aanbieden en dan kan je schoolgebouw niet openblijven."

Wat de oorzaak van het lek is, is nog niet duidelijk. "Vanmiddag komen de reparateurs om het gat te dichten, daar wachten we op." Het is dus nog niet duidelijk wanneer alle leerlingen weer terug naar school kunnen.