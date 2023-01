De Peiling: ik wil wel 100 worden

Thea is 79 jaar, maar voelt zich nog top fit. Ze geeft lezingen over ouder worden en sport vijf keer per week. Daarnaast geeft Thea nu ook yogalessen in de woonkamer van haar appartement aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord.

Voordelen

Volgens Thea zitten er veel voordelen aan het ouder worden. "Juist op latere leeftijd weten mensen vaak veel beter wie ze zijn dan wanneer ze jong zijn", zegt ze. Door een hoop levenservaring kun je laten zien wie je echt bent en hoef je niet meer te doen wat je vroeger is geleerd.

Leven en laten leven

Thea wil alles uit het leven halen en ziet zit als een geschenk. Toch oordeelt ze niet over mensen die hier anders over denken. Haar voornemen voor de toekomst: haar sociale contacten onderhouden. Zo blijft het in elk geval gezellig.

