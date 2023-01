Life coach Thea Elling (79): "Ouder worden is een verrijking!"

Thea Elling uit Haarlem ziet dat veel mensen worstelen met ouder worden. "Ze zien het als een last. Het is alsof iedereen weet waar Siberië is, maar niemand ernaartoe wil." Maar in haar optiek klopt daar helemaal niets van. Ze vindt ouder worden juist leuk en als life coach draagt ze dat ook uit.

Thea is 79 jaar en verre van bejaard. Ze sport vijf keer in de week en geeft lezingen over ouder worden. Haar actieve levensstijl heeft ze altijd al gehad. "Toen ik in Spanje woonde, ben ik me gaan verdiepen in alternatieve geneeswijzen. Ik heb geleerd om mezelf meer te waarderen. En dan wil je uitdragen wat je hebt, want er is zoveel moois. Zo ben ik erin gerold en ben ik yogalessen gaan geven."

Weg als een jonge god

Thea geeft in de woonkamer van haar appartement aan de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord yogalessen. Vandaag komt Ed van Gemen (70) langs. Hij komt al langere tijd bij Thea over de vloer voor yogalessen en dat brengt hem veel rust. Niet alleen in zijn lijf, maar ook in zijn hoofd. "Ik kwam hier de eerste keer binnen als een oude man en ging weer weg als een jonge god." Thea ziet dat yoga hem echt wat brengt. "Hij is één van de personen die ook gelijk iets merkt. En dat is wel leuk om te zien, dat geeft wel voldoening."

