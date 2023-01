Pret om de pijn met stand-up comedian Kim Schuddeboom en meer mooie tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met enkele uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week met stand-up comedian Kim Schuddeboom, een van de vele acts tijdens het Nationaal Theaterfestival. Snuffelen tussen de kunst op het Naarden Art festival, de albumpresentatie van Josephine Odhil in Paradiso en leeftijdloos dansen in Amsterdam-West.

Kim Schuddeboom treedt op tijdens het Nationaal Theater weekend. Op vrijdag 27 januari staat ze in DeMess in Naarden en op 28 januari is Kim samen met o.a. Fuad Hassen en Valentina Tóth te zien in het Zaantheater in Zaandam .

De humor van Kim is gebaseerd op wat ze zelf meemaakt in haar leven. Ze woonde in een woongroep en dat levert hilarische reacties op. Kim is lesbienne, maar de laatste tijd erg op mannen gericht. Ze wil met haar vriendin namelijk een kind en is op zoek naar mooi zaad. "Pijnlijke zaken uit het leven zijn voer voor comedy, als je een perfect leven hebt, valt er weinig te lachen" aldus Kim.

Als meisje van 12 jaar oud maakte de Alkmaarse Kim Schuddeboom mensen al aan het lachen tijdens de schoolmusical. Ze vergat haar tekst en begon er op los te improviseren. Het publiek lag dubbel van het lachen. Inmiddels is Kim de 30 gepasseerd en is ze stand-up comedian van beroep. Ze maakt deel uit van de Comedy Train, met onder andere Peter Pannekoek, Daniel Arends en Sanne Wallis de Vries, waarmee ze regelmatig optreedt in Toomler in Amsterdam.

Kunstliefhebbers in allerlei soorten kunnen dit weekend terecht in Naarden. Daar wordt voor het 25ste jaar de Naarden the Art Fair gehouden. Na een digitale editie keert de beurs fysiek én extra feestelijk terug in de Grote Kerk Naarden. Hier presenteren 64 kunsthandelaren en galeries een selectie antiek en kunst, nog voor de opening gekeurd door onafhankelijke experts.

Tip 3: Josephine Odhil in Paradiso

Josephine Odhil speelde eerder op festivals als Lowlands en Into TheGreat Wide Open met haar voormalige band The Mysterons. In oktober 2021 was er een reportage te zien over Josephine in Culture Club. Ze vertelde over haar verleden bij The Mysterons waarin ze met heel hoge stem zong: "Ik was toen helemaal weg van Kate Bush en luisterde ook veel naar Bollywoodzangeressen. Vandaar dat ik toen zo hoog zong", vertelt Josephine. "Nu zing ik veel meer naturel. Ik ben dichter bij mezelf gekomen, nu ik solo ben. En ik bepaal alles zelf nu."

In 2021 nam de singer-songwriter deel aan de Popronde als één van de 3voor12-talenten en KINK FM noemde Josephine Odhil bovendien als een van hun ‘Future Icons’ van 2022. Haar debuutalbum Volatile zal in januari verschijnen op Unexpected Records. Dit zal gevierd worden met een release show in Paradiso op 27 januari 2023.

