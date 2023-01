Oekraïense scholieren uit West-Friesland maken al trampolinespringend nieuwe vrienden

Springen, skaten, boogschieten en samen genieten van Oekraïense lekkernijen. 70 Oekraïense scholieren uit West-Friesland zochten elkaar op bij trampolinepark Sam Sity in Hoorn. Om elkaar te leren kennen en alle zorgen even te vergeten.

Het gaat om een groep van het Martinuscollege in Grootebroek, Wiringherlant in Wieringerwerf en De Dijk in Medemblik. "We hebben ook de Oekraïners van de andere scholen in Hoorn en Enkhuizen uitgenodigd, dus inmiddels zijn we met 70 Oekraïense jongeren."

"Op dit moment zijn er drie groepen Oekraïense leerlingen die vanuit het project School-maatjes elke week op een middag leuke activiteiten in de omgeving ondernemen. De wens van deze leerlingen was om de andere groepen ook eens te ontmoeten", zegt Björn.

Het is een initiatief van Björn Schouten en Wilco Nan van OnderwijsPlan, in samenwerking met jongerenwerkers. In eerste instantie werd het project School-maatjes opgezet om overwegend kwetsbare middelbare scholieren door middel van activiteiten na school met elkaar in contact te laten komen. Zo gingen leerlingen van de Praktijkschool vorige maand nog touwtjespringen en bowlen.

Volgens Antoine Reijns, coördinator Oekraïense vluchtelingen binnen het voortgezet onderwijs in de regio, zijn er nu zo'n 95 scholieren. "Waarvan 24 leerlingen op het Martinuscollege in Grootebroek, daar zijn de meesten. Maar ook op scholen in Hoorn zijn de leerlingen verspreid."

Björn Schouten: "Wat ik zie is heel veel dankbaarheid. Ik vertelde laatst op een ouderavond hierover, en Oekraïense ouders vertelden dat naar de sociaal-emotionele kant niet wordt gekeken bij hen. Dus ik werd al uitgenodigd om School-maatjes ook in Oekraïne op te zetten."

Zover ze in de toekomst kunnen kijken, maken ze er het beste van. Zowel op school als daarbuiten. Björn: "Ze zijn hier misschien tijdelijk of vast. Maar krijgen zo in ieder geval de kans om te zien wat er allemaal is. Zo organiseren we een clinic bij de tafeltennisvereniging, daar blijkt iemand heel goed in te zijn, en wordt vervolgens ook lid van de vereniging."

Actrice worden, is wat de 14-jarige Nastya voor ogen heeft. In Oekraïne zat zij op de theateropleiding en was zij al bezig met filmopnames. Maar dat strandde abrupt. "Nu zijn we op onze school aan het repeteren voor de musical Peter Pan en heb ik ook een rol."

Of de leerlingen langzaamaan weer wat opbloeien? Björn: "Ja, maar het is wel moeilijk. Ik ken ook niet alle verhalen, sommigen zijn heel schrijnend. Wat ik altijd zie gebeuren is: als je leerlingen met elkaar in contact brengt, dan gebeurt er wat, zo ook hierdoor."