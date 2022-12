Bowlen voor een betere band tussen middelbare scholieren

Bowlen of touwtjespringen voor een betere onderlinge band. Het project School-maatjes laat overwegend kwetsbare middelbare scholieren door middel van activiteiten na school met elkaar in contact komen. Op de Praktijkschool in Hoorn slaat het project goed aan. "Als je leerlingen in de juiste omgeving zet, gebeuren er mooie dingen."

De 14-jarige Tim Heijdemann uit Blokker is meer dan enthousiast over het project. Met veel plezier bezoekt hij wekelijks de bijeenkomsten van het project, die buiten schooltijden op zijn eigen school plaatsvinden. Het is een initiatief van Björn Schouten en Wilco Nan van OnderwijsPlan, in samenwerking met jongerenwerkers, zoals die van Stichting Netwerk Hoorn. Het project loopt nu op 10 scholen in Noord-Holland.

Sociale contacten

Je kunt meer dan je denkt, prijkt er op de truien die aan het project zijn gekoppeld. School-maatjes is bestemd voor middelbare scholieren die wat meer sociale contacten kunnen gebruiken. "Soms hebben ze net een zetje nodig, bijvoorbeeld omdat ze het lastig vinden om contact te maken, niet het juiste netwerk hebben, of omdat ze veel thuis zitten", zegt Schouten.

In het lokaal in Hoorn maken de kinderen die deelnemen aan het project wraps, bestemd voor de ouders die even later komen. Een kwartier later zijn ze buiten aan het touwtjespringen en voetballen. De activiteiten zijn divers. Er wordt gesport, maar er worden ook bedrijven bezocht. Handig, in de ingewikkelde zoektocht naar een later beroep.

Bowlen

"Het is de bedoeling dat het gezellig is, want ruzie is nooit leuk", zegt Tim. "En volgende week gaan we bowlen, dat is ook super leuk. Doordat je die activiteiten samen doet, is er een mogelijkheid dat je een betere band opbouwt. En misschien wel maatjes wordt."

Schouten ziet de verbinding tussen de leerlingen groeien. "Ze leren elkaar echt kennen. Als je een leerling is de juiste omgeving neer zet, dan gebeuren er mooie dingen. We hebben zelfs liefdessetjes zien ontstaan. We brengen de jeugd echt met elkaar in contact."