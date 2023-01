Eerste contouren van nieuw Osnabrück-orgel te zien bij bouwer Flentrop

Bijna tien jaar geleden stapte Erik Winkel voor het eerst de St. Johannkerk binnen in het Duitse Osnabrück. De directeur van de Zaanse orgelbouwer was gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuw orgel. Nu zijn er in zijn werkplaats in Koog aan de Zaan de eerste contouren te zien van wat straks een compleet heropgebouwd orgel moet worden.

De bedoeling is dat het project eind 2024 is afgerond. Dat duurt dus nog even en dat is maar goed ook: er is enige vertraging in het tekenwerk. Winkel: "We hebben nu het voorste gedeelte van het orgel getekend, maar voor het achterste gedeelte is het nog onzeker hoeveel ruimte dat mag innemen."

Nieuwe trap

In de kerk in Osnabrück staat een balkon waar het orgel straks op komt te staan. Er moet een nieuwe trap komen want de oude is niet meer veilig genoeg. "Maar waar, hoe en hoeveel dat mag kosten is nog niet zeker", zegt de directeur. "Dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met ons werk, maar als de trap op een plek komt waar wij het orgel gepland hebben dan past het niet."

Om die reden is dat gedeelte van het werk even stilgelegd en focust men zich in de werkplaats op de andere werkzaamheden. Winkel relativeert: "Het hoeft pas over ruim een jaar te spelen, dus we hebben ook nog wel even de tijd. Ik schrik er niet van. Maar je moet blijven opletten; als je eenmaal begint te schuiven moet je wel zorgen dat het weer aan de gang gaat. Daarom zit ik overmorgen weer een dag in Osnabrück om weer te praten en te plannen."

NH Nieuws volgt de bouw van het orgel sinds vorig jaar. In de video hieronder is een reportage te zien van de start van het project, waarin de organist Christian Joppich uitlegt waarom het orgel heropgebouwd moest worden.