Groot nieuw project voor Zaans orgelbouwbedrijf Flentrop: "Hier word je blij van"

Het Zaanse orgelbouwbedrijf Flentrop heeft een grote nieuwe opdracht in de wacht gesleept. Het bedrijf is net van start gegaan in het Duitse Osnabrück, waar een orgel uit de St. Johannkerk heropgebouwd gaat worden. Hier gaat veel geld in om: de kosten van het project bedragen 1,3 miljoen euro. "Dit is gewoon hartstikke leuk, daar word je blij van", zegt Erik Winkel, de directeur van Flentrop.

En met die pijpen, daar moet Flentrop wat mee? Winkel corrigeert: "Daar mógen we wat mee. Het zijn pijpen die voor een deel uit het jaar 1784 stammen van de orgelmaker Berner. Maar hij heeft ook weer oudere pijpen gebruikt. Hij heeft een contract getekend waarbij hij dat precies met kruisjes heeft aangegeven. Dat zijn waarschijnlijk pijpen van het orgel wat door de Zwolse orgelmaker Schlegel gemaakt is. Die heeft daar gewerkt in 1592, dan heb je het toch over serieuze oude pijpen." Alle historische pijpen zijn op dit moment al in de werkplaats in Zaandam, waar ze één voor één gedocumenteerd worden.

Van A tot Z: het orgel wordt helemaal opnieuw gebouwd met de historische pijpen van het oude erin. "Het bijzondere van dit project is dat er in het huidige orgel nog achthonderd historische pijpen bewaard zijn van het vorige orgel, of van verschillende vorige orgels moet ik zeggen", vertelt Winkel in de houtwerkplaats van zijn bedrijf in Koog aan de Zaan.

Hoe enthousiast hij er nu ook bij staat, het was wel even slikken toen bekend werd dat het project echt nodig was. Joppich: "Ik moest even diep inademen. Toen dacht ik: 'als dat het geval is dan betekent dat een grote hoeveelheid werk.' Daar is ook veel voorbereiding voor nodig. Maar het was ook een moment van hoop dat hier in de St. Johann een mooi ander instrument komt."

Volgens de Duitse organist Christian Joppich van de St. Johannkerk betekent dit project veel voor de gemeenschap. "De kerkmuziek heeft hier een lange traditie en is erg belangrijk in de gemeenschap. Het is ook een project van nationale betekenis. Dat kan je ook afleiden uit het feit dat we geld van de nationale overheid krijgen voor dit project. Zonder dat geld hadden we dit niet kunnen doen."

Terug naar de werkplaats in Koog aan de Zaan, waar ook hard gewerkt wordt aan andere projecten. Want Flentrop is op veel plekken in de wereld actief, van Engeland tot aan Taiwan. De verwachting van dit project is dat het orgel aan het eind van 2024 of het begin van 2025 klaar zal zijn.

Directeur Erik Winkel kijkt uit naar de verschillende stappen om het orgel te bouwen. "Dit is gewoon hartstikke leuk, hier word je blij van. Een nieuw orgel kan je helemaal maken zoals je zelf wilt, dat heeft een charme. Maar als je mag ontdekken wat de generaties voor je gedaan hebben en als dat ook nog eens heel mooi is - het is echt prachtig werk - dan is het gewoon nog leuker. Daar krijgen we een brede glimlach van op ons gezicht."