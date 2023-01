Jongen (15) uit Haarlem aangehouden na aanrijding en vluchtpoging met gestolen auto

Na een aanrijding op de Zwanenburgerdijk is gisteravond een jongen van 15 aangehouden. Bij de aanrijding was een gestolen auto betrokken. Na een korte achtervolging door Haarlem-Noord is één van de mogelijke bijrijders, de 15-jarige jongen, aangehouden,

Beeld: Politie

Tien voor half zeven gisteravond kreeg de politie de melding van de aanrijding. Na de aanrijding ging één auto ervandoor. Tien over half zeven kreeg de politie deze auto in het vizier na een zogenaamde ANPR-Hit, oftewel automatische kentekenplaatherkenning. Achtervolging Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden door de politie in de Kastanjestraat in Haarlem. De jongens in de auto zetten het daarna op een lopen. De mogelijke bestuurder vluchtte richting de Pijnboomstraat. De twee mogelijke bijrijders renden richting de Esdornstraat. Na een achtervolging te voet lukte het de politie om één van de bijrijders aan te houden. Het gaat om een jongen van 15 uit Haarlem. De jongen is inmiddels weer naar huis gestuurd, zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht. Ook is de politie nog op zoek naar de andere bijrijder en de bestuurder. Helikopter en politiehonden Tijdens de zoektocht heeft de politie een helikopter en politiehonden ingezet. "De politiehelikopter vloog toevallig boven Haarlem", legde de woordvoerder van de politie gisteren uit. "Dus die konden we meteen inzetten om te zoeken naar de verdachten." Op sociale media viel te lezen hoe buurtbewoners werden opgeschrikt door een laag overvliegende politiehelikopter.

In dat geval is de buurt ook benieuwd wat er is, dat die heli bijna de pannen van het dak blies zo laag als deze vloog. — Phantom Photography (@phantomjerry) January 23, 2023

