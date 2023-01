Één verdachte aangehouden na aanrijding met gestolen auto in Haarlem-Noord

Na een aanrijding met een gestolen auto in Haarlem-Noord heeft de politie één verdachte aangehouden. Een andere verdachte is nog op de vlucht. Na de aanrijding heeft de politie een helikopter ingezet om de verdachten te vinden.

Waar de aanrijding precies is gebeurd, kan de woordvoerder niet vertellen. Wat wel duidelijk is, is dat de verdachten op de vlucht sloegen en kort daarna zijn klemgereden door de politie in de Pijnboomstraat.

Hierna sprongen beiden verdachten uit de auto en zetten het op een lopen. De auto waar het tweetal in reed, bleek gestolen te zijn. Met hulp van een politiehelikopter lukte het de politie om één van hen aan te houden. De andere verdachte is nog spoorloos.

Helikopter

"Een politiehelikopter vloog toevallig boven Haarlem", legt de woordvoerder van de politie uit. "Dus die konden we meteen inzetten om te zoeken naar de verdachten." Op sociale media valt te lezen hoe buurtbewoners werden opgeschrikt door een laag overvliegende politiehelikopter.

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.