Noord-Holland kleurt wit: sneeuw in de provincie door de jaren heen

Een sneeuwballengevecht, een sneeuwpop maken of een wandeling door de witte natuur: sneeuwliefhebbers konden vandaag in delen van de provincie, en dan vooral in het Gooi, volop genieten. En dat deden ze naar hartenlust, zeker omdat de natuur niet iedere winter even ruimhartig trakteert. Enkele sneeuwmomenten van de afgelopen jaren op een rij.

Volop sneeuw in Hilversum - NH Nieuws

Deze winter was er tot nu toe nog weinig sneeuw. Vorig jaar was dat niet heel anders, maar er was wel één moment dat de regio Haarlem onder een laag van vijf centimeter sneeuw lag. Op zich niet heel bijzonder en het was ook snel weer verdwenen, maar het ging vooral om het moment waarop de sneeuw viel: 1 april. Een goeie grap van Koning Winter om nog met een sneeuwbui te komen, terwijl de lente al elf dagen was begonnen. De laatste keer dat er bijna in de hele provincie veel sneeuw lag, was op 7 februari 2021. Toen was er niet alleen maar sprake van sneeuwpret. Het KNMI gaf code rood af. Er werd gewaarschuwd voor sneeuwjacht en snijdende kou én er werd geadviseerd niet naar buiten te gaan. Maar midden in de coronatijd was dat aan dovemansoren gericht. Op veilige afstand van elkaar, in de buitenlucht, volop genieten van de sneeuw werd met twee handen aangegrepen. In Amsterdam werd er zelfs op straat gelanglauft.

In de greep van winters weer In de winter van 2019 was er een paar keer een heus sneeuwfront. Eind januari was het tweede front, toen lag er sneeuw in de hele provincie. Flinke files en gladheid waren het gevolg. Het KNMI gaf verschillende weerwaarschuwingen en de NS schrapte grote delen van de dienstregeling. Rijkswaterstaat zette op een bepaald moment maar liefst 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers op één dag in om de snelwegen sneeuwvrij te houden. De laatste keer dat er provinciebreed een pak sneeuw lag - nog meer dan in februari 2021 - was op 11 december 2017. Op sommige plaatsen begon het al één of twee dagen daarvoor te sneeuwen en het meeste bleef ook liggen. 'Noord-Holland in de greep van winters weer' kopte NH Nieuws. Het openbare leven kwam op meerdere plekken stil te liggen. Schiphol kreeg de banen nauwelijks sneeuwvrij, openbaar vervoer was grotendeels niet mogelijk en scholen gingen eerder dicht. Op 12 december was de grootste hinder voorbij en werd code rood opgeheven.