Rellen Amstelveen: gewonde agent met gepantserd voertuig uit stenenregen gehaald

Tijdens de rellen in Amstelveen in de nacht van 29 op 30 oktober werd de politie bij tramhalte Sacharovlaan bekogeld met stenen en tegels. De agent die daarbij gewond raakte, moest door zijn collega's met een gepantserd voertuig uit de stenenregen worden gehaald.

VLN nieuws

Dat zeggen de betrokken politiemensen in de uitzending van Opsporing Verzocht van vanavond. Hoewel er de bewuste avond al 25 mensen werden aangehouden, heeft de politie drie maanden later nog niet alle relschoppers in het vizier. Van de 11 nog gezochte verdachten zijn inmiddels beelden vrijgegeven waar zij door camera's bij het tramstation op zijn vastgelegd. Toegang geweigerd De situatie bij het partycentrum aan de Touwslagerij loopt uit de hand als een groep van zo'n honderd Eritrese twintigers de toegang tot een feest wordt geweigerd omdat het maximumaantal bezoekers al is bereikt. Daarop keren ze zich tegen de beveiligers, die de politie inschakelen.

Bekijk hier beelden van de 11 verdachten die op dit moment nog worden gezocht. Wie de verdachten herkent, wordt gevraagd dat te melden bij de politie.

De politie stuurt tientallen agenten en politiehonden naar het partycentrum. Als zij daar gesteund door marechaussees de beveiligers proberen te beschermen, keert de menigte zich tegen hen. Regie terugkrijgen "Er werd over en weer getrokken, uiteindelijk ook geslagen, er werden glas en stenen richting de beveiligers, waardoor wij dachten: dit is een onhoudbare situatie", blikt een agent terug op de avond. "We moesten de regie terugkrijgen." In onderstaande video is te zien hoe een aantal relschoppers probeert te vluchten. De tekst gaat door na de video.

Relschoppers bij partycentrum Amstelveen - NH Nieuws