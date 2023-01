Hockeyclub De Kraaien smacht naar verhuizing, rechter kan er een stokje voor steken 

De verhuizing van hockeyclub De Kraaien naar het Fortuinveld in Zaandijk is nog steeds niet helemaal zeker. Al jaren probeert de club weg te komen uit Wijdewormer, maar bezwaarprocedures zorgen voor vertraging. Vandaag probeerde de natuurclub Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) drie rechters van de rechtbank in Haarlem ervan te overtuigen dat een verhuizing van de hockeyclub onaanvaardbare gevolgen zou hebben voor de omliggende natuur.

Anderhalf jaar geleden werd na een kort geding al een stuk bos gekapt om de komst van een nieuw sportpark mogelijk te maken. Ook daar waren het KMZ en diverse lokale groene partijen fel tegen. Nu richt de natuurclub zich vooral op de extra stikstofuitstoot die de komst van de hockeyclub met zich mee zou brengen. Daarnaast vliegen er volgens KMZ zeldzame meervleermuizen rond die last zouden hebben van de verlichting.

"De meervleermuis is een dier dat heel specifiek in dit terrein voorkomt", licht Jurgen Dolstra van KMZ toe. "Verder bijna nergens. We hebben met z’n allen bepaald dat het belangrijk is dat deze soort op deze plek in stand gehouden wordt. Als we dan elke keer bij dit soort gelegenheden zeggen: 'we vinden het toch niet belangrijk', dan halen we onze doelstelling niet. En dan gaan we wederom een bepaalde beschermde soort vernietigen."

Gemeente verdedigt verhuizing

Het is de bedoeling dat hockeyclub De Kraaien het sportpark straks huurt van de gemeente Zaanstad, zoals dat bij meer sportparken in de gemeente gebeurt. Om die reden zat KMZ vandaag tegenover een advocaat van de gemeente. Die verwees naar rapporten van onafhankelijke deskundigen die volgens hem het ongelijk van de natuurclub bewijzen. "Ik hoor nog geen reden om aan juistheid van die rapporten te twijfelen", vertelde hij de rechter na de leden van de natuurclub te hebben gehoord.

Pieter Roos is namens het bestuur van De Kraaien verantwoordelijk voor de verhuizing. Deze middag zit hij er eigenlijk maar een beetje bij en luistert hij van achter in de zaal mee. Veel nieuws of schokkends heeft hij niet gehoord tijdens de rommelige zitting. Hij geeft aan dat het voor de hockeyclub heel vervelend is dat het al zo lang duurt; eigenlijk hadden ze een paar jaar geleden al willen hockeyen op het nieuwe Sportpark Het Fortuin.

