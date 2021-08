Tranen bij bomenkap na jaren van strijd: "Het is zo'n triest, dieptriest gezicht"

De gemeente Zaanstad laat er geen gras over groeien. Gisteren gaf de rechter toestemming voor het kappen van 153 bomen aan de Fortuinweg in Zaandijk. Vanochtend vroeg ging de zaagmachine in alle bomen met een grijze stip. Dit tot groot verdriet van zo'n 20 aanwezige Zaanse milieuactivisten, omwonenden en raadsleden van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zij rouwden met tranen in de ogen na jaren van strijd.

Al sinds 2016 wordt er geprobeerd om het bos aan de Fortuinweg te redden. De gemeente Zaanstad wil op het terrein hockeyclub De Kraaien vestigen. Die zit nu nog in Wijdewormer, net buiten de gemeentegrenzen. Maar daarvoor moet het bosje wijken. Sommigen bomen zijn al meer dan veertig jaar oud. Ook leven er vleermuizen en is het de leefomgeving van de beschermde Noordse woelmuis. Maar die bijzondere biotoop heeft de kap nu niet voorkomen.

Hockeyclub

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. De procedures voor de komst van de hockeyclub zijn namelijk nog niet afgerond. Een reden voor Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) om de kapvergunning aan te vechten. "Want als de bestemming niet rond is, waarom al kappen", vraagt Jurgen Dolstra van MKZ zich af. "Daar gaat de eerste boom naar beneden", zegt hij. "Ik vind het zo'n triest, dieptriest gezicht. Ik baal als een stekker".

Jolanda Hoogendoorn van GROENzaans huilt, terwijl ze met het haar mobiel het kappen filmt, bittere tranen. "Ik kan dit echt niet weglachen. Dit is vreselijk. Ik ben al zo lang bezig om het groen in de Zaanstreek te behouden. Maar zo blijkt ook hier weer: de Zaanse politiek heeft geen oog voor groen. Het heeft geen prioriteit."

Toch zijn er twee raadsleden gekomen om hun steun te betuigen aan de actievoerders. Veel kunnen ze niet uitrichten. Melchior Mattens van de Partij voor de Dieren beseft dat als de bomen straks weg zijn, er niets te redden valt. "Het is doodzonde want als die hockeyclub straks niet mag komen, is alles voor niks gekapt. Zijn al de dieren hun huisje kwijt en is de hele wijk hun groene pareltje kwijt."