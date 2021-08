Naar Raad van State om kap van 153 bomen in Zaandijk te voorkomen

Om het kappen van 153 bomen aan de Fortuinweg te voorkomen stapt Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) naar de Raad van State. Het kappen staat gepland voor 15 augustus. De bomen waarvan een aantal al tientallen jaren oud is, zijn gemerkt met een witte stip en klaar voor de kap.

De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning, maar nog lang niet alle juridische procedures voor de komst van hockeyclub de Kraaien zijn afgerond. "Als er toch geen hockeyclub mag komen heb je straks voor niets gekapt. Dat zou doodzonde zijn", stelt Rita Melk, voorzitter van het KMZ. "We willen het graag groen houden."

De gemeente Zaanstad wil al jaren op het terrein tussen het politiebureau en de Harpstraat hockeyclub De Kraaien onderbrengen. De hockeyclub zit nu nog in Wijdewormer, net buiten de gemeentegrenzen van Zaandam en kan daar niet uitbreiden. De verhuizing, die 6 miljoen euro gaat kosten, is tot nu toe niet gelukt. Mede door het verzet van de milieugroep.

Door de strengere stikstofeisen in de buurt van Natura 2000 gebieden mogen er geen velden, clubgebouw en parkeerplaatsen komen. Het bestemmingsplan voor een sportpark is in 2019 afgewezen door de Raad van State.

Noorse woelmuis

De Zaanse milieubeweging haalt al jaren alles uit de kast om het gebied groen te houden. In het nu sterk verwaarloosde bosgebied - al jaren niet onderhouden omdat de toekomst ongewis was - zijn vleermuizen en de beschermde Noorse woelmuis gesignaleerd. Het gebied is momenteel niet meer toegankelijk en afgezet met hekken.

De bewoners van de Harpstraat kijken uit op het groengebied. Een rondje langs de huizen geeft een verdeeld beeld. Een bewoonster vindt het heel erg als de oude bomen verdwijnen. "Ik zou me er het liefst aan vast willen ketenen als het gaat gebeuren." Maar anderen laten er geen traan om: "Vindt u dit een bos? Het is toch een zooitje met al die wildgroei aan wilgenstruiken. Voor mij zijn het echt geen bijzondere bomen en mag het allemaal weg", zegt een vrouw die er 20 meter vanaf woont.

Een ouder echtpaar is ook niet zo gecharmeerd van het bestaande groen. "Als het nou een echt mooi park zou worden. Maar dit?" De echtgenoot is al lang blij dat er geen 69 meter hoge flat is gekomen. "Dat waren de plannen toen wij hier nog maar net woonden." Dan valt de eventuele komst van een hockeyclub nog mee, vinden ze.