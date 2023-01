Komst groot huisartsenpraktijk in De Goorn loopt opnieuw vertraging op

Het Dijklander Ziekenhuis ziet af van een anderhalvelijnszorg in de HOED (Huisartsen Onder Een Dak). Omdat de gemeente Koggenland moet nadenken over een andere invulling, loopt de komst van een groot huisartsenpraktijk in De Goorn opnieuw vertraging op.

In oktober vorig jaar werd al duidelijk dat het Dijklander Ziekenhuis afziet van een zogenaamde anderhalvelijnszorg in de HOED. Dit beeld wordt nu ook bevestigd door Zorgkoepel West Friesland. Omdat de ingetekende praktijkruimte van 600 vierkante meter vrij komt, moet er gezocht worden naar een nieuwe invulling. "En dit kost helaas meer tijd", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Wat ervoor in de plaats zal komen? "Vooralsnog zullen dit extra appartementen worden. Momenteel zijn we bezig met het aanpassen van het stedenbouwkundig plan."

Eerder werd nog uitgegaan van een oplevering in het voorjaar van 2024. Die lijkt hiermee nu van de baan. Door de slepende discussie in de gemeenteraad liep de komst van een groot huisartsenpraktijk in de oude Jozefschool ook al enige vertraging op.

In 2025 opgeleverd

Dat de komst van een HOED opnieuw vertraging oploopt, is een fikse tegenvaller voor de betrokken huisartsenpraktijken in Ursem, Berkhout, Avenhorn en Spierdijk. "Hoe eerder, hoe beter. Maar we snappen ook dat dit soort processen nou eenmaal veel tijd kosten. Het doel is om de continuïteit van de huisartsenzorg te waarborgen. Door de komst van een HOED zorgen we voor een aantrekkelijke vestigingsplek voor huisartsen", zegt huisarts Bart van Oostendorp uit Ursem, die namens de samen optrekkende huisartsen het woord voert. "We zijn blij dat er een HOED komt en dat de gemeente ook de noodzaak inziet."

De verwachting is dat de sloop van de school begin dit jaar wordt afgerond. Daarna wordt het terrein uitgevlakt en ingezaaid met bloemen. In 2024 begint de gemeente met nieuwbouw, een jaar later wordt het nieuwe gebouw opgeleverd.

Om hoeveel appartementen het gaat is nog steeds niet duidelijk. In een later stadium wordt besloten of het om koop- of huurappartementen gaat en wat de mogelijke prijzen zijn.