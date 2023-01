Auto spoorloos na botsing met trein in Oosthuizen: "Had heel anders kunnen aflopen"

Een automobilist in Oosthuizen moet de schrik van zijn leven hebben gehad. Tijdens het oversteken van de bewaakte spoorwegovergang zag hij een trein over het hoofd die hem raakte. De automobilist is doorgereden, maar moet veel schade aan zijn auto hebben. De hulpdiensten hebben verschillende onderdelen op de spoorwegovergang gevonden.

Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur met de trein van Purmerend richting Hoorn. De machinist zag op de overgang nog een auto oversteken en trok meteen aan de noodrem, maar kon een botsing niet vermijden. Hulpdiensten hebben langs het spoor veel auto-onderdelen gevonden, maar de auto zelf was nergens te vinden.

Een woordvoerder van Prorail laat aan NH Nieuws weten dat het goed gaat met de machinist van de trein. "De automobilist heeft echt geluk gehad, als die auto een seconde later was geweest, had het heel anders kunnen aflopen."

Het is bij Prorail niet bekend of er vaker ongelukken gebeuren op deze spoorwegovergang. De politie is op zoek naar getuigen die de auto of het ongeval hebben zien gebeuren.