Minima helpen minima met Krap Bij Kas-groep: "Regering zou wat meer kunnen doen"

Minima uit Schagen hebben een Facebookgroep opgericht om lotgenoten bij te staan in hun dagelijkse strijd om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De pagina heet ' Krap Bij Kas Groep ' en wie het nodig heeft kan er terecht voor gratis levensmiddelen, kleding en huisraad. "Op het moment dat je zelf krap bij kas zit, weet je hoe moeilijk het is om je hoofd boven water te houden."

Andrea van Vliet-Dekker uit Schagen heeft net wat tassen met kleding en huisraad opgehaald uit Alkmaar. Ze is één van de beheerders van de 'Krap Bij Kas'-groep op Facebook. "Mijn drijfveer is mensen helpen." En dat terwijl ze het zelf - met huisdieren en net bevallen van een zoon - ook niet breed heeft. "We hebben het zeker niet breed . Toch wil ik ook anderen helpen."

Aangeboden spullen en diensten worden verloot onder de deelnemers van de groep, zodat iedereen een kans maakt. "Het gaat niet eens om armoede. De kosten worden te hoog waardoor je in deze omstandigheden terecht komt. En ik vind het niet nodig", vertelt Andrea bijna gelaten. "Daar zou de regering best wat meer aan kunnen doen. Maar ja, wie hebben het voor het zeggen? De stemmers."

