Weggeefkast van Judith in Nieuwe Niedorp zit vol met speelgoed: "Het zorgt voor blije mensen"

Ze duiken op steeds meer plekken op: weggeefkasten in voortuinen waar voorbijgangers gratis producten uit kunnen pakken. Zo bestaan er al weggeefkasten met boeken, levensmiddelen en verzorgingsproducten, maar sinds kort vind je in de voortuin van Judith van Dalen uit Nieuwe Niedorp ook een weggeefkast die gevuld is met speelgoed.