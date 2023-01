Vanessa ving bewoners brand Alkmaar op: "Ze stonden op blote voeten in hun pyjama"

Maar liefst zeven bluswagens en twee hoogwerkers rukten vanmorgen vroeg uit om een uitslaande brand bij een woning aan de Stationsweg in Alkmaar te blussen. In iets meer dan een half uur lukte dat. De bewoners werden ondertussen opgevangen door buurvrouw Vanessa Blank van hotel Stad en Land. "Ze waren erg emotioneel en sommigen zelfs in shock."

VLN Nieuws

De brand brak rond 5.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer was er snel bij. aangezien de kazerne op een steenworp afstand staat. "Dat heeft iets meer dan twee minuten geduurd", vertelt Roeland Eijpe van de Veiligheidsregio. "Er is daarna besloten om op te schalen van middelgrote brand naar zeer grote brand. Het gaat om een oude woning aan de rand van de binnenstad met de kans dat het vuur zou overslaan." "Ik schrok wel toen ik een belletje kreeg dat er brand was", vertelt Vanessa Blank van hotel Stad en Land. In het hotel worden ruim zestig Oekraïense vluchtelingen opgevangen. "Ik dacht even dat het hotel in brand stond maar het was dus bij de buren. De politie vroeg of ik het hotel open wilde gooien om mensen op te vangen. Dat doe je als goede buur natuurlijk." NH Nieuws sprak Vanessa over haar ervaringen deze ochtend (tekst loopt door onder de video)

Vanessa ving bewoners brand op: "Ze stonden op blote voeten in hun pyama" - NH Nieuws

Bij de brand die op de benedenverdieping is ontstaan, is niemand gewond geraakt. Het pand is voorlopig wel onbewoonbaar. De ramen van het pand zijn dichtgetimmerd met houten platen. "De twee meiden die boven woonden, hadden het net gekocht", vertelt buurman Richard Ruder. Heb je net een leuke start met een nieuwe woning en dan gebeurt dit. Dat is toch wel een drama."

