Brandweer met veel wagens naar woningbrand aan Alkmaarse Stationsweg, bewoners ongedeerd

Aan de Stationsweg in Alkmaar is vanmorgen rond 5.30 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer kwam met veel bluswagens naar Stationsweg en rond 6.15 uur was de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt.

"Er is meteen groot opgeschaald omdat het in de oude stad is en het is aan de rand van het Stationsgebied", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "De bewoners zijn zijn niet gewond geraakt en opgevangen in een hotel in de buurt."

De woordvoerder laat weten dat het een uitslaande brand was. "Door het snelle opschalen is het ook vrij snel onder controle. Er blijven nu nog twee voertuigen achter voor het nablussen. Hoelang dat gaat duren, is nog niet duidelijk." Over de oorzaak van de brand is op het moment nog niets bekend.

Hoewel de brand vlakbij het station is, hebben de bluswerkzaamheden geen invloed op het treinverkeer in de ochtendspits.

Tekst gaat door onder de foto.