De alledaagse eigenaardigheden van Jeroen Henneman

Jeroen Henneman is bij het publiek misschien wel het bekendst om de Schreeuw, het werk dat hij maakte na de moord op Theo van Gogh. Maar de kunstenaar maakt niet alleen kunst voor de openbare ruimte. Museum Kranenburgh in Bergen exposeert nu zijn andere werk.

"Kijk! Je denkt dat je snapt wat je ziet, maar het klopt niet." Enthousiast wijst curator en artistiek directeur Colin Huizing op een van de werken die in museum Kranenburgh hangen. Samen met Jeroen Henneman stelde Huizing de tentoonstelling 'Het leven der dingen' samen. Aan de hand van drie verschillende thema’s: de stad, de studio en het huiselijk domein toont het museum een selectie van het werk van Henneman vanaf de jaren '60 tot nu.

Het beeld verandert terwijl je ernaar kijkt

Zo staat er in de zaal 'huiselijk domein' een kapotgeslagen radio. "Dit werk is bijna hilarisch", zegt Huizing, "het is een scene uit het dagelijks leven. Je voelt de ergernis van de gefrustreerde knutselaar. Heel herkenbaar." En dat is bijna al het werk van Jeroen Henneman, vindt Colin Huizing; "Eigenlijk zijn het allemaal alledaagse eigenaardigheden. Zo verbeeldde hij ook het leven in de stad op een hele toegankelijke manier. En toch, als je beter kijkt naar bijvoorbeeld het werk 'Daken', dan raak je in verwarring. Kijk ik nou naar de daken van flatgebouwen of niet? Het beeld verandert terwijl je er naar kijkt."

De kracht van de kunstenaar zit m dan ook in precies dat, zegt Huizing."Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar er gaat veel meer achter schuil."

De tentoonstelling 'Jeroen Henneman-Het leven der dingen' is tot en met 10 april in museum Kranenburgh in Bergen te zien.