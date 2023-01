Zien: wandelaars en sporters trotseren harde windstoten

Met waarschuwingen voor windstoten tot wel 80 kilometer per uur, zou je denken dat iedereen veilig thuis blijft. Voor kitesurfers, sensatiezoekers of wandelaars die wel tegen een stootje kunnen is die harde wind juist heerlijk. NH Nieuws brengt windminnende waaghalzen in Egmond aan Zee in beeld.

Code geel in Egmond aan Zee Sjef Kenniphaas

Omdat in het noordwesten en noorden zware windstoten mogelijk zijn tot zo'n 80 kilometer per uur, is vandaag code geel afgegeven. Volgens weerman Jan Visser neemt de wind vanaf maandag aanzienlijk af. "Maandag is er veel minder wind en de dagen erna is de wind matig."