Van code geel naar natte sneeuw, maar: 'kan uitdraaien op regen'

Hoewel de regenkleding nog even paraat moet blijven, hoeven er voor de sneeuw geen maatregelen te worden genomen. Die is namelijk nat én blijft misschien wel helemaal niet zo lang liggen. “Morgen kan er wat vallen”, vertelt weerman Jan Visser. "Het is niet eens droog, want de grond is te warm en de temperatuur is te hoog. En het blijft niet of nauwelijks liggen. Misschien op het gras, maar dan moet het wel behoorlijk door sneeuwen."

De rest van de week blijft het overwegend droog. De buien die vallen, kunnen wat gladheid veroorzaken. Volgens Visser hoeven we ons om die neerslag niet heel druk te maken. "Op donderdag na: dan kan het uitdraaien op regen."

Code geel

Omdat in het noordwesten en noorden zware windstoten mogelijk zijn tot zo'n 80 kilometer per uur, is vandaag code geel afgegeven. Volgens de weerman neemt de wind vanaf maandag aanzienlijk af. "Maandag is er veel minder wind en de dagen erna is de wind matig."

Heel veel paniek hoeft er om deze code sowieso niet te zijn, vertelt Visser. "Code geel is natuurlijk een waarschuwing, meer niet. Het is net alsof je moeder je waarschuwt dat er wind staat. Wanneer je bij code geel deelneemt aan het verkeer, dan houd je bijvoorbeeld je handen altijd aan het stuur. Dat klinkt allemaal simpel, maar dat is wel waar het om draait."