De Peiling: bij code geel blijf ik veilig thuis

Vroeger had je storm, regen, hagel en wind. En de ene keer was de storm wat zwaarder dan de andere. Tegenwoordig hebben we code geel, code oranje en code rood. Vandaag was het code geel en moesten we vooral de weg niet op, want dat zou leiden tot chaos.

Adobe Stock

Gisteravond kondigde het KNMI code geel af wegens harde windstoten en veel regen. Daarnaast adviseerde Rijkswaterstaat vanmorgen om niet de weg op te gaan en thuis te werken. Toch was het behoorlijk druk op de weg en gebeurde er zelfs ongelukken. Momenteel neemt de intensiteit van de wind en regen iets af, maar voor morgenochtend wordt er opnieuw gewaarschuwd. Drukker dan normaal Ondanks het advies van Rijkswaterstaat was het vanochtend drukker dan op een normale donderdagochtend, meldde de ANWB. Rijkswaterstaat moest een aantal keren verschillende rijbanen afsluiten wegens ongelukken. Hierdoor ontstonden er lange files. Maatregelen In Purmerend werden er gisteren verschillende maatregelen genomen tegen de harde wind. Zo werd er een tent waar asielzoekers in werden gehuisvest, verstevigd. Uiteindelijk was het niet nodig om de asielzoekers te evacueren. Toch werden er in Noord-Holland niet overal maatregelen genomen. In Egmond aan Zee ging de markt gewoon door. De marktkooplui waren niet bang door het advies van het KNMI en Rijkswaterstaat: "Het is het oudste beroep van Nederland. Vroeger deden ze het al, waarom zouden wij het dan nu niet kunnen?" Wat doe jij bij code geel? Ben je extra voorzichtig door die weerwaarschuwingen of vind je het allemaal behoorlijk overdreven?