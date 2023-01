Tweede hospice in Zaanstreek open: "Steeds meer vraag naar"

Vele tientallen mensen waren vanmorgen aanwezig bij de opening van het nieuwe hospice Het Tij aan de Schoenerstraat in Zaandam. Met de komst van deze woonvilla zijn er vijf plekken bijgekomen in de Zaanstreek waar palliatieve zorg geboden kan worden. Volgens coördinator Jet van den Berg is dit hard nodig: "Er komt steeds meer vraag naar, misschien ook door de vergrijzing."

Naast professionele hulp – er is altijd een coördinator en een verpleegkundige aanwezig – is de hulp van zorgvrijwilligers cruciaal voor het hospice. Er zijn nu een kleine vijftig nieuwe vrijwilligers gevonden. "Een hele prestatie", benadrukte wethouder Harrie van der Laan in zijn speech voorafgaand aan de opening. "Ik kom op veel plekken waar ze de grootste moeite hebben om vrijwilligers te vinden."

Tot nu toe was er een hospice in de Zaanstreek. De vrijwilligers die de bewoners van Het Tij gaan begeleiden komen er niet blanco in: er is een vierdaagse cursus en ze worden begeleid door ervaren krachten. Zo komt een deel van de vrijwilligers over van hospice De Schelp. "Een aantal nieuwe vrijwilligers waren eerder actief als vrijwilliger bij De Schelp in Krommenie", zegt de coördinator. "Die gaan nu hierheen en dat is superfijn, want zij kunnen weer de onervaren vrijwilligers inwerken."

Overigens zijn er naast klusjesmannen nog wel 20 andere zorgvrijwilligers nodig, maar dat weerhield de organisatie er niet van om het hospice nu te openen. "We beginnen met één zorgvrijwilliger per dienst", legt Van den Berg uit. "Normaal zijn dat er twee, maar we beginnen ook niet gelijk met vijf mensen in huis."

Informatie over vrijwilliger worden valt hier te vinden.