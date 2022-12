Zo vier je de laatste Kerst als bewoner in het hospice van Krommenie

Annet Hartnack is vrijwilliger bij hospice de Schelp in Krommenie en heeft daar al een paar jaar kerst meegemaakt. In het hospice kunnen mensen de laatste dagen van hun leven doorbrengen. "Het kan wel emotioneel zijn voor de mensen en voor ons omdat je weet dat het de laatste kerst zou kunnen zijn", zegt ze. Toch probeert ze samen met de andere vrijwilligers de bezoekers een vrolijke kerst te geven. "We gaan de tafel mooi dekken en lekkere dingen koken."

In het huis is plek voor vier gastbewoners en hun familie die kunnen blijven logeren. "We maken het huis altijd gezellig met een kerstboom, kaarsjes en lichtjes", zegt Annet. Op die manier probeert het hospice een zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren. Het geeft Annet een mooi gevoel om mensen te begeleiden in hun laatste dagen. "Een gevoel van dankbaarheid en een manier om betekenis te kunnen geven aan het leven van mensen."

Annet is geen vreemde bij in hospice de Schelp Een aantal jaar geleden was zij hier zelf te gast terwijl haar eigen moeder op sterven lag. Nu ligt er iemand anders in dezelfde kamer die zij klaar maakt en opruimt voor de nieuwe gasten. "Af en toe denk ik er aan als ik hier binnen stap dan denk ik, hier lag ze, en hebben we nog een paar mooie dagen met elkaar beleeft."

Vrijwilliger

Ze had toen al het gevoel dat ze na de dood van haar moeder in het hospice wilde werken. "Mijn ervaringen die ik hier had, vond ik zo mooi", zegt Annet. Vooral het feit dat ze veel meer in het hier-en-nu leeft en niet geregeerd wordt door een agenda zoals op haar werk, vindt ze mooi. "Je kunt hier echt doen wat nodig is."