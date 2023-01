Duitse Christan Peschke voor één avond de 'mandjesman' bij thuiswedstrijd van Telstar

Telstar staat al jaren bekend om het ouderwetse scorebord in het stadion. Bij ieder doelpunt wordt er traditioneel een mandje in de lucht gehesen, maar de vaste 'mandjesman' was op vakantie. Dat gaf de Duitse Christian Peschke de kans om deze eervolle taak over te nemen.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakte Telstar bekend dat de vaste 'chef scorebord' Jeroen met vakantie was. Op ludieke wijze plaatste De Witte Leeuwen daarom online een vacature om eenmalig de rol van het bijhouden van het scorebord over te nemen. Telstar bood bij de vacature zelfs een opleidingstraject van één minuut aan.

De Duitse Christian Peschke mocht komen opdraven als eenmalige 'mandjesman'. Peschke is afkomstig uit Berlijn en werkt in IJmuiden voor het bedrijf Siemens. "Ik werk hier samen met andere jongens uit Ierland, Engeland en Duitsland. Ik ben een enorme voetbalsupporter. Toen ik hier voor het eerst kwam wilden we eigenlijk met zijn allen naar Ajax, maar dat bleek iets te duur en kwam qua onze werktijden niet optimaal uit. We bezoeken nu elke thuiswedstrijd van Telstar met een mannetje of twaalf, want de sfeer is hier geweldig."