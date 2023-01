Telstar op zoek naar punten tegen Jong AZ

Na het verlies in de beker tegen FC Twente (3-1) en het verlies in de competitie tegen TOP Oss (2-1) kan Telstar zich morgen revancheren tegen Jong AZ. "Wij moeten er alles aan gaan doen om ons tussen die andere ploegen te nestelen", aldus trainer Mike Snoei.

Trainer Mike Snoei over de wedstrijd van Jong AZ - NH Nieuws

Telstar staat dertiende in de eerste divisie. Jong AZ staat achtste. De IJmonders willen graag bij de eerste tien eindigen dit seizoen "Er komt voor ons een prachtige reeks aan. Als wij het weggegeven tegen een zeer getalenteerd Jong AZ dan maken wij een pas op de plaats. Ik wil nog niet spreken over afhaken, want de competitie duur nog lang ", vertelt Snoei.