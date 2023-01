Inzamelactie voor MS-patiënt Marco groot succes: "Er is 70.000 euro binnen"

Binnen een maand tijd is er 70.000 euro ingezameld voor MS-patiënt Marco uit Zwaag. Marco stond jarenlang midden in de samenleving in het dorp maar heeft sinds 2009 de zenuwaandoening MS. Hij wil voor een speciale behandeling naar Mexico. De afgelopen weken staken veel dorpsbewoners Marco een hart onder de riem. "Het is niet te bevatten", vertelt zijn goede vriend Alexander.

De actie startte begin december. Al snel was er 40.000 euro opgehaald . Daarna vlakte het wat af en rond Kerst begonnen de donaties weer binnen te stromen. "Op 30 december hebben we een vrijmibo georganiseerd. En die werd enorm goed bezocht. Elk verkocht biertje en de opbrengst van de gehouden quiz gingen naar de inzamelactie", vertelt Alexander.

Marco zelf heeft er eigenlijk geen woorden voor, over de snelheid van de actie. En ook Alexander vindt het nog onwerkelijk. "Het is allemaal boven verwachting. In het begin vraag je je af: hoe gaan we dit voor elkaar krijgen en nu is het gelukt."

"De volgende dag hebben we al het geld geteld en toen bleek dat we er al waren." Op oudejaarsdag hebben ze het gelijk vertelt aan Marco en zijn vrouw. "We zeiden: 'Het slechte nieuws is dat we stoppen met de actie. Het goede nieuws is dat het bedrag binnen is.'" Marco was verrast en heel emotioneel. "Dan komt het toch wel even binnen."

Weer normaal leven

En met dit bedrag kan Marco voor een speciale behandeling, een stamceltherapie, naar Mexico. Hij hoopt daarna op een normaal leven. "Ik wil mijn kinderen zien groot worden. Ik wil naar een feestje kunnen en gewoon kunnen staan. En op een goede manier oud worden", vertelde hij eerder aan NH Nieuws/WEEFF.

De eerste stappen richting Mexico zijn gezet. "De eerste termijn voor de behandeling is betaald, de tickets zijn gekocht en het hotel is geboekt", aldus Alexander. Op 3 maart stapt Marco samen met zijn vrouw het vliegtuig in.

Alexander hoopt na de zomer als de behandeling achter de rug is, dat Marco weer een beetje de oude Marco wordt. "Een groot dankjewel en een diepe buiging voor alle mensen die gedoneerd hebben."