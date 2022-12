Zwaag komt in actie voor MS-patiënt Marco: "Het is echt harstikke lief"

Heel Zwaag springt in de bres voor hun dorpsgenoot Marco van Westen. Marco, die zelf altijd midden in de samenleving stond, heeft sinds 2009 MS. Nu wil hij voor een speciale behandeling naar Mexico. Binnen een week tijd heeft het dorp al meer dan 40.000 euro opgehaald. "De rollen zijn nu omgedraaid", zegt vriend Alexander de Haan.

Marco, vader van twee tieners, komt er in 2009 achter dat hij Multiple Sclerose (MS) heeft. Het is een man die veel doet in het dorp. Zit bij de carnavalsvereniging, coacht het team van zijn zoon, maar is ook betrokken bij andere verenigingen in Zwaag.

Ook zijn vriend Alexander staat versteld van de snelheid waarmee het geld wordt opgehaald. "Marco is een graag geziene persoon in het dorp. Hij heeft een gigantisch netwerk. Ook buiten het dorp. Hij heeft op veel scholen gewerkt en valt in de smaak bij ouders en kinderen."

Marco zelf is er stil van, als hem gevraagd wordt naar de inzamelingsactie. "Het is echt hartstikke lief..." Hij zoekt naar woorden. "Ik kan wel zeggen, dat had niet gehoeven. Maar het moet nu eenmaal zo."

"Dan staat je wereld wel even stil", vertelt hij over het moment dat de arts met het nieuws kwam. "Ik zei tegen mijn vrouw: het komt wel goed." Maar beetje bij beetje levert hij in op de kwaliteit van zijn leven. Hij moet stoppen bij de carnavalsvereniging, met tennis en minder werken. "Je merkt dat hij steeds een treetje naar beneden gaat", ziet ook zijn vriend Alexander de Haan.



"En toen had ik opeens zoiets: ik wil kijken wat ik eraan kan doen. Ik wil niet over vijf jaar het gevoel hebben, dat ik er iets tegen had kunnen doen." Dus struint Marco het internet af. Hij komt uit bij een speciale behandeling in Mexico. Kosten: 70.000 euro. "Ja dat geld heb ik niet zomaar, dus ben gaan kijken hoe ik geld in kon zamelen."

Acties voor Marco

Dit najaar heeft Alexander samen met twee andere vrienden, op verzoek van Marco, een stichting opgericht om geld in te zamelen voor de HSCT behandeling in Mexico. "Vorige week zijn we live gegaan", vertelt Alexander.

Naast het enorme bedrag wat gedoneerd is, worden er de komende week ook nog acties gehouden voor Marco. Op de school waar hij les geeft, doneert de school 1 euro per foute kersttrui die kinderen aan hebben. De tennisvereniging houdt een actie tijdens hun nieuwjaarstoernooi en kinderen zamelen lege flessen in. "Het is echt fantastisch om iedereen zo in beweging te zien."