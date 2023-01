Enorme spierballen: Schagense 'She Hulk' Jackie gaat viraal en haalt de New York Post

2023 kan voor Jackie Koorn - ook wel She Hulk - uit Schagen niet beter beginnen. Niemand minder dan een journalist van de New York Post nam contact met haar op, vanwege haar openheid op social media over haar lichaam. "Ik ben een grote vrouw en ik heb mijn curves, heupen en vrouwelijke vormen, maar ik ben ook gezond en fit."

Het is eigenlijk puur toeval dat Jackie tussen de vele berichten die ze krijgt op haar Instagram er eentje ziet van een Amerikaanse journalist. Ze komen met elkaar in contact en de journalist genaamd Amy wil graag een artikel over Jackie schrijven voor in de New York Post. "Ik ben altijd op zoek naar unieke mensen en daar ben jij een van, zei ze tegen me", vertelt Jackie.

Jackie is met haar enorme spierballen en vele tatoeages namelijk een opvallende verschijning. Ze deelt graag video's van zichzelf in de sportschool of selfies op haar sociale media.

Afgelopen maandagnacht verscheen het artikel op de website van de New York Post en dat vindt Jackie erg bijzonder. "Het is echt bizar, heel New York leest het gewoon", vertelt ze trots.

Nieuwe volgers

Het is allemaal nog erg onwerkelijk voor de nuchtere 'She Hulk', maar ze merkt al gauw wat voor impact het artikel heeft op haar sociale media. "Ik had er een paar uur nadat het artikel online kwam al 5.000 volgers bij", vertelt ze. "Mijn telefoon gaat de hele dag af."

De Schagense is blij met alle aandacht, want ze hoopt andere vrouwen te inspireren. "Ik wil een voorbeeld voor andere grote vrouwen zijn, want ik ben alleen maar groter geworden, maar ben wel gezond", legt ze dan ook uit. "Ik hoop dat veel meer vrouwen hier een voorbeeld aan kunnen nemen."