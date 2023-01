Eerste flexwoningen geplaatst in Assendelft, omwonenden schakelen advocaat in

Niet groen maar blauw. De eerste tijdelijke containerwoningen zijn geplaatst in de wijk Saendelft in Assendelft. De bewoners die de komst van de woningen al niet zagen zitten moesten even met hun ogen knipperen toen ze de units gisterochtend aan zagen komen. Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, later komen er als het aan de gemeente Zaanstad ligt ook starters en statushouders in te wonen.

Bewoner Sander Kortekaas kijkt vanuit zijn woning recht op de nieuw geplaatste flexwoningen en is er niet blij mee. Allereerst wil hij duidelijk maken dat hij niks tegen de Oekraïners heeft, maar wel iets tegen de gang van zaken: "Had ons er écht bij betrokken." Burgemeester Jan Hamming gebruikte een staatsnoodwet om de woningen snel neer te zetten, omdat er sprake is van een crisissituatie. Daardoor hadden bezwaren van bewoners geen zin.

Starters, statushouders en andere spoedzoekers

De vergunning wordt dus nog aangevraagd, maar inmiddels staan de woningen er al. In die vergunning gaat het om een periode van tien jaar. Als de situatie in Oekraïne verbetert en de vluchtelingen terug kunnen, is het de bedoeling dat deze en meer units gebruikt worden door starters, statushouders en andere spoedzoekers.

"Dan spreken mensen me aan in de wijk: 'dat is toch mooi voor onze jeugd?'", zegt Kortekaas. "Maar wat wordt de verdeelsleutel? Als dat tachtig procent statushouders wordt, dan krijg je daar problemen van, dat weet je van tevoren. Hoe dan ook barst de wijk al uit zijn voegen. Er is geen ruimte op scholen, er is geen ruimte meer bij de huisarts. Dat zijn onze zorgen." Daarnaast is Kortekaas bang dat het niet bij tien jaar blijft.

Bewoner Hans Egthuijsen bekeek de werkzaamheden. Zijn eerste gedachte bij het zien van de woningen zie je hieronder.

