Stevig commentaar op plan voor duizenden extra flexwoningen: "Revolutie nodig" 

Eerst is een culturele omwenteling nodig bij ambtenaren; het is een papieren werkelijkheid en we moeten waken voor 'ouwehoeren'. De commentaren zijn niet mals op de intentie om tussen één en twee jaar duizenden extra flexwoningen te plaatsen in de metropoolregio Amsterdam. Want kan deze belofte wel worden nagekomen? Hoe deskundigen de inzet ook waarderen, zij verwachten dat de weerbarstige bouwpraktijk van regeltjes, inspraakprocedures en politieke weerstand flink tegen kan zitten.

Dat dit frictie op kan leveren, is te merken bij de nieuwste locaties met flexwoningen, in Assendelft:

Wanneer omwonenden zich tegen een plan keren, kunnen de spoedzoekers nog wel even fluiten naar hun woning. Friso de Zeeuw over of die bewaren terecht zijn of niet: “Als ik in de buurt van zo’n stuk grond zou wonen waar tijdelijke flexwoningen komen, zou ik toch denken: die gaan nooit meer weg. Deze locaties komen ook steeds dichter bij bestaande bouw aan.”

Als dat lukt, is de eerste horde volgens hem genomen. Met de juiste politieke wil in de gemeenten en goede managers zou het neerzetten van een complex met flexwoningen in theorie zelfs in een half jaar kunnen, meent De Zeeuw. Maar dan moeten er echt nog wat obstakels weg worden geruimd. “Tijdelijke woningen kunnen met een aparte, snellere procedure worden geplaatst. Dat kan echt een aantal jaren schelen. Want je kan bijvoorbeeld te dealen hebben met bijvoorbeeld bezwaren van omwonenden.”

Het beoogde bundelen van krachten binnen de 30 gemeenten van de metropoolregio, ziet Friso de Zeeuw uit Monnickendam als ‘een plus.’ ,,Er is een tekort aan competente ambtenaren, dus het is goed wanneer de goeden mee gaan kijken over de stadsgrenzen”, zegt de emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling en oud-gedeputeerde van Noord-Holland. “Voor dit soort projecten zijn mensen nodig die van wanten weten en geen beleids-ouwehoeren.”

Eerste flexwoningen geplaatst in Assendelft, omwonenden schakelen advocaat in

In de Metropoolregio Amsterdam is de woningnood, en dus ook de behoefte aan snelle oplossingen als noodwoningen, het hoogst. Hier zullen volgens adviseurs van minister Hugo de Jonge grote stappen moeten worden gezet om de bouwtijd van woningen te versnellen. “Dit is geen tijd voor bureaucratie”, zegt Friso de Zeeuw, één van deze adviseurs. Toch duurt het in de regel nu nog zeker 2 tot 3 jaar voor een complex met tijdelijke, verplaatsbare woningen kan worden neergezet.

De woningcrisis is in de Metropoolregio Amsterdam het grootst van het land. Met komst van veel oorlogsvluchtelingen is nog meer haast geboden. Flexwoningen zijn wel de redding, meent De Zeeuw. “Dat dit type woningen nodig is, is uit nood geboren. Ze zijn een hulpmiddel. De behoefte aan dit soort doorgangshuizen zal permanent worden. De discussie begint nu waar ze moeten komen. Om de boel maar even op te fokken: moeten we niet meer in het groen gaan bouwen, om veel tegenstand te ontlopen? Het wordt erg krap in de stad. Komt dat de leefbaarheid ten goede?”

Grote onzekerheid

Begin bij Paulus Jansen niet over flexwoningen in combinatie met leefbaarheid. Het voormalig Kamerlid voor de SP, en tot voor kort directeur van de Woonbond, is ‘heel kritisch’ op de komst van flexwoningen voor de allerarmsten onder de huurders. Dat zit hem in vooral in de tijdelijke contracten die daarmee gepaard gaan. “Tegenwoordig bieden corporaties als De Key bijna alleen nog maar tijdelijke huurcontracten aan. Dat levert grote onzekerheid op bij veel huurders wanneer de termijn is afgelopen.”