Van versiering tot composthoop: hoe jouw kerstboom wordt teruggegeven aan de natuur

De compost - waar ook ander gft-materiaal voor is gebruikt - wordt verspreid onder boeren in de omgeving en ook de Keukenhof en bloemensector gebruikt de compost om bloembollen te laten groeien. Daarnaast mogen inwoners van Haarlemmermeer en omgeving gratis wat compost ophalen bij Meerlanden in Rijsenhout.

Niet meer verbranden

Traditioneel gezien worden kerstbomen vaak (feestelijk) verbrand, maar steeds meer mensen zijn daar op tegen. De verbrandingsproducten die vrijkomen, zoals stikstof, zijn slecht voor het milieu en met de as die overblijft kun je eigenlijk helemaal niets meer.

Daarom gaan steeds meer gemeentes overstag: In Heemstede komt morgen een einde aan de jarenlange traditie om kerstbomen te verbranden. Voor de laatste keer verbranden ze daar kerstbomen uit de buurt aan de Vrijheidsdreef in het dorp. NH Nieuws doet hier morgen verslag van. Ook Heemstede wil de kerstbomen gaan verwerken op een manier die beter bij een circulaire economie past.

Ook de gemeente Amstelveen ziet de waarde van de duizenden afgedankte kerstbomen inmiddels in. De compost die van Amstelveense kerstbomen wordt gemaakt, wordt gebruikt om de kwaliteit van grasvelden in de eigen gemeente te verbeteren.