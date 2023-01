De jaarlijkse kerstboomverbranding dooft langzaam: "Blijft een mooie traditie"

Het is een traditie die langzaam lijkt te doven: kerstboomverbrandingen. In steeds meer West-Friese dorpen en steden maakt het vreugdevuur plaats voor versnippering. Twisk en Midwoud/Oostwoud vormen de uitzonderingen. "Het zorgt voor saamhorigheid."

Vok Kay (71) uit Twisk weet het nog goed. In zijn tijd als wethouder van de gemeente Noorder-Koggenland - dat in 2006 opging in gemeente Medemblik - kwam de milieudienst met een verordening om alle openbare kerstboomverbrandingen te verbieden. "Terwijl ik vond dat er ruimte moest zijn en blijven voor plaatselijke vreugdevuren. Mits het veilig wordt georganiseerd, dus met behulp van de brandweer. Daar heb ik mij toen hard voor gemaakt."

Gezellig

Met succes. Want jaren later is de kerstboomverbranding van Twisk er nog altijd. Vorige week woensdag stak waarnemend burgemeester Dennis Straat de stapel met kerstbomen aan.

Kay zag het tafereel als voorzitter van de organiserende Dorpsraad tevreden aan. "De gemeente had vooraf zelfs gebeld wanneer de verbranding was, zodat ze er met het plannen van de nieuwjaarsreceptie rekening mee konden houden. De waarnemend burgemeester had zoiets nog nooit meegemaakt en vond het wel bijzonder. Het is altijd een gezellig samenzijn, zo aan het begin van het jaar. Het zorgt voor saamhorigheid. Er stonden toch zo'n 100 mensen om het vuur en na afloop was er warme chocomel en een mandarijn. Het blijft een mooie traditie."