Verrassende vierde plaats voor debutant Robin Groot op EK allround

Robin Groot hoorde pas twee dagen geleden dat ze mee zou doen met de EK allround. De 21-jarige schaatsster uit Alkmaar werd opgeroepen als de vervanger van Joy Beune. In het Noorse Hamar eindigde ze als vierde op de EK allround.

Irene Schouten was de grote afwezige op de EK allround. De schaatsster uit Hoogkarspel koos ervoor om de NK allround over te slaan en kon zich daardoor ook niet kwalificeren voor de EK allround. Dus moest de Noord-Hollandse trots uit een andere hoek komen. Groot eindigde op de NK als vierde en gold als reserve voor de EK allround. Doordat Beune werd geveld door een buikgriep mocht de Alkmaarse invallen.

Op de eerste dag van de EK allround gaf Groot al meteen haar visitekaartje af. Op de 500 meter won ze het brons in 39 seconden en 72 honderdsten. Ook op de 3.000 meter reed ze een solide race. Met een tijd van 4 minuten, 9 seconden en 40 honderdsten werd ze vierde achter Ragne Wiklund, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud.

Top 4

Dat waren overigens ook gelijk de concurrenten voor het podium. Op zondag was de top-4 op de 1.500 meter hetzelfde, met opnieuw een vierde plaats voor Groot in 1 minuut, 58 seconden en 57 honderdsten. Op de afsluitende 5.000 meter wist Groot dat ze een toptijd moest rijden om op het podium te belanden. Dat bleek iets te hoog gegrepen, maar met opnieuw een vierde plaats (7.11,52) stelde ze haar vierde plaats in het algemeen klassement veilig.

Antoinette de Jong kroonde zich in Hamar tot Europees kampioen allround. Wiklund en Groenewoud completeerden het podium. Groot debuteerde met een knappe vierde plaats. Gisteren kroonde Merijn Scheperkamp uit Hilversum zich tot Europees kampioen sprint.