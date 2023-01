Door vuurwerk gevluchte hond Teddy gespot op A9, politie zoekt tevergeefs met helikopter

Zeven dagen is het nu sinds Teddy wegrende bij de Gaasperplas. Peggy is sindsdien aan het zoeken, zo ook vandaag. Toen ze over de A9 reed, in de buurt van het knooppunt Holendrecht, zag ze haar hond ineens in de berm zitten, vertelt ze aan AT5. "We zijn toen omgedraaid om naar hem toe te gaan en toen we er waren ben ik uitgestapt. Ik heb me toen klein gemaakt, zoals het protocol voorschrijft, en heel voorzichtig naar hem toe gegaan."



Maar van de gedroomde hereniging met haar huisdier kwam het uiteindelijk niet voor Peggy. "Hij was heel erg bang, zijn instinct nam het over en hij rende bij me weg. Hij herkende dus zelfs mij niet." Rond diezelfde tijd spotte ook de politie de hond. Dit keer niet in de berm, maar op de snelweg. Meerdere politie-auto's en een helikopter werden daarna in gezet om het beest te vinden, maar dat lukte uiteindelijk niet.