Hond Teddy schrok van vuurwerk en is al vijf dagen vermist: "Echt verschrikkelijk"

Sinds Teddy bij de Gaasperplas geschrokken wegrende na een vuurwerkknal, is baasje Peggy op van verdriet. Volgens organisaties die helpen vermiste hondjes thuis te brengen, stijgt rond oud en nieuw het aantal meldingen over weggelopen honden. Tientallen mensen helpen Peggy zoeken. "Ik mis hem enorm."

Op de avond van 2 januari kwam de Dierenambulance Teddy nog tegen, maar die wist te ontkomen. Het vermoeden is dat hij richting Abcoude is gerend. Baasje Peggy van Boxtel zoekt al dagen naar haar Teddy. Twee jaar geleden nam ze hem in huis, toen ze door corona meer thuis kon werken en ze eindelijk een hondje kon nemen. "Ik maak me zorgen," zegt ze op een zoektocht bij de Gaasperplas. "Het is dag vijf en het is zo'n groot gebied. Het is verschrikkelijk."

Zoektocht

Peggy wordt sinds de vermissing bijgestaan door vrijwilligersorganisatie Dogsearch. Maar daar bleef het niet bij: "Vrienden, mensen in de buurt, iedereen flyert mee". Door heel de stad wordt er naar het hondje gezocht: "We zoeken in Gein, Abcoude, Gaasperplasbuurt. Hartverwarmend dat zoveel mensen meezoeken naar Teddy." Via internet helpen bekende Nederlanders ook mee naar de zoektocht. Actrice Georgina Verbaan heeft de flyer via Twitter gedeeld en zangeres Anouk heeft een oproep op haar Instagram verspreid.