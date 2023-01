Stoommachinemuseum hoopt na moeilijke jaren op beter: grote ambities voor uitbreiding

En waar andere musea in de loop nog te maken hadden met steeds meer bezoekers, was dit niet het geval bij het Stoommachinemuseum. Maar toch zag de museumdirecteur wel lichtpuntjes. "Ons evenement Lichtjesavond kende weer een bezoekersrecord. Dus dat betekent dat we er wel toe doen."

Maar ook 2022 heeft niet gebracht waarop werd gehoopt. "We hadden 18.000 bezoekers opgenomen in onze begroting, het werden er bijna 16.000. Dat is bijna 20 procent minder." Er werd gelijk ingegrepen. De programmering werd beperkt, en sommige onderdelen vielen weg", aldus directeur Harry de Bles.

Maar het museum heeft ambities. Zoals het verbouwen van het bezoekerscentrum. "Dat moesten we tijdelijk stopzetten." En niet zonder consequenties. Want in de tussentijd vlogen de bouwkosten omhoog. "We hebben het plan versoberd en opnieuw aangeboden aan onze subsidiegevers. Maar we hebben goede hoop dat we dit jaar kunnen gaan bouwen", aldus De Bles.

Bezoekerscentrum moet nieuw elan geven

Geld voor de inrichting proberen ze nog te werven via fondsen. Het moet ertoe leiden dat het museum aantrekkelijker wordt. "Nu is het bezoekerscentrum een soort voetbalkantine. Maar straks komt er een stoomlab waar kinderen zelf stoommachines kunnen gebruiken. Of waar gezelschappen kunnen vergaderen. We willen een sfeervolle stoom-ambiance bieden."

