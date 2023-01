Toeristische trekpleisters bijna weer op niveau van voor corona, toch zijn er ook zorgen

De grootste West-Friese trekpleisters zaten in 2022 bijna weer op de bezoekersaantallen van voor corona. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws/WEEFF. Hoewel er tevredenheid is, zijn er ook nog wel wel zorgen voor dit jaar. Want de grote vraag is of de stijgende kosten voor mensen invloed hebben op het bezoeken van bijvoorbeeld musea en attractieparken.

Ook bij Zuiderzeemuseum-directeur Stephan Warnik horen we hetzelfde geluid. "We hebben beter gedraaid dan verwacht. Het bezoekersaantal kwam uit op circa 86 procent van 2019 en daar ben ik heel blij mee."

"Het gaat eindelijk weer de goede kant op qua bezoekcijfers en dus inkomsten. Ons museum is voor een groot deel afhankelijk van de entree-inkomsten, we zijn dus blij met deze ontwikkeling", aldus Hans Stuijfbergen, directeur van het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. Het museum trok 43.000 bezoekers, waar het voor corona nog 50.000 waren.

De grootste zes trekpleisters in West-Friesland trokken in 2022 zo'n 649.000 bezoekers. Dat is nog wel 13 procent minder dan in 2019 (747.000), maar wel veel meer dan de afgelopen twee coronajaren.

Sprookjeswonderland meer bezoekers

Attractiepark Sprookjeswonderland in Enkhuizen scoorde zelfs beter dan in 2019. Toen kwamen er 217.000 mensen, in 2022 waren het er 227.000. "Daar zijn we heel blij mee. We hebben een heel goed zomerseizoen gedraaid. Alleen de winteropenstelling in de kerstvakantie viel tegen door het slechte weer", vertelt eigenaar Mathijs de Vries.

Als voordeel had het park mogelijk dat het altijd pas in april open gaat. Op dat moment hadden veel mensen corona ook achter zich gelaten. Iets wat in het begin van het jaar zeker nog niet zo was en waar veel musea last van hadden.

Begin van het jaar moeizaam

"Wij merkten dat in het begin mensen echt hun weg naar het museum weer moesten vinden", vertelt Marian Vleerlaag, woordvoerder van het Westfries Museum in Hoorn. "In januari hadden we bijvoorbeeld maar 248 bezoekers."

Ook de warme zomer hield mensen weg. "Toen kakte het bezoek wel in", vertelt Theo Spil van het Bakkerijmuseum in Medemblik. "De lang aanhoudende hittegolf had zijn weerslag op wat normaal een drukbezochte periode van het museum is", aldus Stephan Wanrik van het Zuiderzeemuseum.