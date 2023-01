Boerengezin kapot door omgekomen paarden na schuurbrand: "Het waren onze gezinsleden"

Het boerengezin waar gisteravond een schuur afbrandde aan de Gouwe in Hoogwoud is kapot van het verlies van hun vier paarden. "Het waren onze gezinsleden", vertelt de bewoonster geëmotioneerd. Gelukkig kon nog wel voorkomen worden dat de brand oversloeg op de pal ernaast gelegen koeienstal. Dankzij de brandweer en de wind.

Day after schuurbrand Gouwe in Hoogwoud - NH Nieuws

Ze kan het nog steeds niet geloven hoe snel het ging gisteravond. Met haar man was ze in de koeienstal bezig. "De koeien werden onrustig. Toen we gingen kijken, waren er al flinke vlammen."

'We renden naar de paarden om ze te redden'

Ze rennen naar de schuur toe om de paarden te redden. "Die hadden we vlak daarvoor net van land gehaald en naar binnen gebracht." Maar het vuur is dat moment al te hevig. En ook al is brandweer er snel bij, de paarden kunnen niet meer gered worden.

De bewoonster heeft de tranen in haar ogen staan. "Mijn dochters en ik reden altijd op die paarden. Het waren onze gezinsleden." Om maar aan te geven hoe belangrijk de dieren voor het gezin waren.

Gunstige wind spaart koeienstal

Ondertussen zijn er ook zorgen over de koeienstal van de melkveehouderij. Die ligt namelijk pal naast de schuur. De brandweer houdt het dak nat om te voorkomen dat het vuur kan overslaan. "En we hebben geluk gehad dat de wind de goede kant op stond. Want als het was overgeslagen naar de stal was het leed niet te overzien geweest."

Ook vanochtend is de brandweer nog steeds aanwezig. De schuur lag vol met hooi en de brand kan ieder moment weer oplaaien. Met tractoren wordt het hooi beetje bij beetje uit de schuur gehaald. Ondertussen wordt er af en toe ook geblust.

Over de oorzaak tast de bewoonster nog in het duister. "Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan. Maar er lag heel veel hooi in de schuur. Dus als dat in de brand vliegt dan gaat het gewoon heel snel. "

Of de schuur gesloopt moet worden is nog onduidelijk.