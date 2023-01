Grote brand in schuur Hoogwoud, vier paarden omgekomen

Aan de Gouwe in Hoogwoud sloegen donderdag rond 20:00 uur de vlammen uit een schuur. Hierbij zijn landbouwvoertuigen verloren gegaan en vier paarden omgekomen. De brandweer is momenteel nog bezig met nablussen.

De brandweer werd gealarmeerd om 20:04 uur, zij waren ruim tien minuten later ter plaatse om de schuur te blussen. De schuur waarin de paarden en landbouwvoertuigen stonden opgeslagen stond tegen een grotere schuur aan. De kleinere schuur is volledig uitgebrand, de grotere schuur en het vlakbij gelegen huis worden preventief nat gehouden om te voorkomen dat de brand overslaat.