Nog steeds geen plek voor historische maquette Wormerveer: "De tijd dringt"

Belangstelling genoeg voor de historische maquette van Wormerveer maar de maandenlange zoektocht heeft nog niet geleid tot een nieuw onderkomen. Dick Zwart van de Historische Vereniging Wormerveer is somber gestemd. "De tijd dringt want het kost nu elke maand geld voor de opslag."

Op de maquette van 6 bij 1,5 meter zie je Wormerveer en Westknollendam rond 1750. Heel gedetailleerd. Met dijkhuisjes, molens en zelfs verschillende 'skaithuisjes' boven de sloten. Het ziet er levensecht uit. Maar omdat het zo groot is het moeilijk plaatsbaar.

"We hebben ook al aan opsplitsen gedacht", zegt Dick Zwart, "bijvoorbeeld het gedeelte van Westknollendam zou in het buurthuis daar kunnen." Ideaal is dat niet. Toch is alles beter dan dat de maquette straks vernietigd gaat worden. "Dat zou ik heel erg vinden." In het maken van de maquette zit duizenden uren werk.

Mensen die een goede plek weten voor de maquette kunnen Dick Zwart bereiken op 075-6282468.