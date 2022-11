Nog geen plek voor levensechte maquette Wormerveer: 'Container zou eeuwig zonde zijn'

Zo'n 10.000 werkuren gingen er zitten, maar het zou zomaar kunnen dat een maquette waarop Wormerveer en Westknollendam te zien zijn uiteindelijk in de container verdwijnt. De Historische Vereniging Wormerveer slaakt een noodkreet in de hoop zo een geschikte ruimte te vinden voor het werk. Bestuurslid Dick Zwart wil koste wat kost vermijden dat de maquette verloren gaat: "Dat zou eeuwig zonde zijn. Daar heb ik ontzettend veel moeite mee."

De maquette werpt je terug in de tijd: je ziet Wormerveer en Westknollendam anno 1750. Huisjes langs een lange dijk, veel molens en zelfs verschillende 'skaithuisjes' boven de sloten. De makers hadden een goed oog voor detail.

Op dit moment staat de maquette op zolder in één van de pakhuizen naast de Zaan in Wormer. Het is groot: zo'n 6 meter lang en 1,5 meter breed. Als je nagaat dat er ook nog mensen langs moeten kunnen lopen, is een geschikte ruimte moeilijk te vinden. Verschillende instanties zijn al benaderd – zoals het Zaans Museum – maar tot nu toe is er geen plek gevonden. De grote wens is nu om ergens in Wormerveer een plek te vinden.

Toegankelijk

De vereniging wil de maquette verplaatsen uit het pakhuis om verschillende redenen. Allereerst wil een andere gebruiker van het pand uitbreiden. Daarnaast is het pakhuis niet openbaar toegankelijk voor publiek om het werk te kunnen zien. Zwart: "Dat is eigenlijk niet de bedoeling, anders had je 'm meteen in de kast kunnen laten staan. En er zit ook een kostenplaatje aan. Eigenlijk betaal je hier de huur om hem voor één dag per jaar dit laten zien."

Hij heeft al verschillende mensen gesproken die meedachten. "Er is ook geopperd om iets te maken in de Zaanbocht waar hij in kan staan. Iets 'hufterproefs', zodat bijvoorbeeld ook toeristen hem kunnen kijken. Dat zou heel leuk zijn, maar de vraag is of dat haalbaar is. Van alle kanten wordt er actie ondernomen en we hopen toch dat er wat uitkomt."

Mensen die een goede plek weten voor de maquette kunnen Dick Zwart bereiken op 075-6282468.